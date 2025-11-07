Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brasile, Starmer e principe William a Belem per Cop30

Mondo

Il primo ministro inglese Starmer e il principe William hanno raggiunto Belem, in Brasile, per partecipale alla Cop30. Oltre 150 capi di Stato da tutto il mondo prenderanno parte al vertice sul clima, dove saranno però assenti i leader delle quattro economie più inquinanti, Cina, Stati Uniti, India e Russia.

Prossimi video

Brasile, Starmer e principe William a Belem per Cop30

Mondo

Tifone Kalmaegi sul Vietnam: 5 morti e migliaia di evacuati

Mondo

Tesla, approvato stipendio a Musk di oltre mille miliardi

Mondo

Usa, Marina colpisce trafficanti nel pacifico 3 morti

Mondo

Trump: Kazakistan negli accordi di Abramo

Mondo

Omicidio del boss Giuseppe Incontrera: 3 arresti a Palermo

Mondo