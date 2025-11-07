Brasile, Starmer e principe William a Belem per Cop30

Il primo ministro inglese Starmer e il principe William hanno raggiunto Belem, in Brasile, per partecipale alla Cop30. Oltre 150 capi di Stato da tutto il mondo prenderanno parte al vertice sul clima, dove saranno però assenti i leader delle quattro economie più inquinanti, Cina, Stati Uniti, India e Russia.
