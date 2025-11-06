Offerte Sky
Omicidio del boss Giuseppe Incontrera: 3 arresti a Palermo

Mondo

Tre persone sono state arrestate a Palermo con l’accusa di aver aiutato l’autore dell’omicidio di Giuseppe Incontrera, ucciso nel 2022 ed esponente di spicco del mandamento mafioso di Porta Nuova. Avrebbero fornito supporto logistico, l’arma e il mezzo usato, aiutando poi a occultare le prove

