Tre persone sono state arrestate a Palermo con l’accusa di aver aiutato l’autore dell’omicidio di Giuseppe Incontrera, ucciso nel 2022 ed esponente di spicco del mandamento mafioso di Porta Nuova. Avrebbero fornito supporto logistico, l’arma e il mezzo usato, aiutando poi a occultare le prove
Omicidio del boss Giuseppe Incontrera: 3 arresti a Palermo
