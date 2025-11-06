Filippine, tifone Kalmaegi: 140 morti e 127 dispersi

Il bilancio delle vittime del tifone Kalmaegi nelle Filippine è salito a 140, mentre altre 127 persone risultano ancora disperse. A Talisay City, nella provincia di Cebu, la più colpita, le case in riva al fiume sono rase al suolo e ricoperte di fango
