Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elezioni Usa, Mamdami: "Ny mostra come si può sconfiggere Trump"

Mondo

Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per "sconfiggere" Trump. "Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo,  quella è la città che lo ha fatto nascere", ha detto

Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per "sconfiggere" Trump. "Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo,  quella è la città che lo ha fatto nascere", ha detto.  "Donald Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume" (turn the volume up)", ha aggiunto (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

. "Staremo al fianco dei sindacati e amplieremo le tutele del lavoro perché sappiamo, proprio come Donald Trump, che quando i lavoratori hanno diritti incrollabili, i datori di lavoro che cercano di estorcerli si annichiliscono", ha proseguito. "New York rimarrà una città di immigrati. Una città costruita da immigrati, una citta' alimentata da immigrati e, da stasera, una città guidata da un immigrato. Quindi, ascoltatemi, Presidente Trump, quando dico questo: per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrete passare attraverso tutti noi".

TAG:

Prossimi video

Mamdami: "Ny mostra come si può sconfiggere Trump"

Mondo

Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco

Mondo

Papa: crisi Venezuela, serve il dialogo

Mondo

Papa; coloni Cisgiordania tema complesso

Mondo

Valanga in Nepal, sopravvissuta: così la slavina ci ha travolti

Mondo

Bufera su Shein, indagata per materiale pedopornografico

Mondo