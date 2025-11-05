Mamdami: "Ny mostra come si può sconfiggere Trump"

Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per "sconfiggere" Trump. "Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere", ha detto

Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per "sconfiggere" Trump. "Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere", ha detto. "Donald Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume" (turn the volume up)", ha aggiunto (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

. "Staremo al fianco dei sindacati e amplieremo le tutele del lavoro perché sappiamo, proprio come Donald Trump, che quando i lavoratori hanno diritti incrollabili, i datori di lavoro che cercano di estorcerli si annichiliscono", ha proseguito. "New York rimarrà una città di immigrati. Una città costruita da immigrati, una citta' alimentata da immigrati e, da stasera, una città guidata da un immigrato. Quindi, ascoltatemi, Presidente Trump, quando dico questo: per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrete passare attraverso tutti noi".