Un aereo cargo della UPS è precipitato a Louisville, in Kentucky, poco dopo il decollo, esplodendo in una palla di fuoco. Il governatore Andy Beshear ha confermato almeno tre morti e undici feriti, alcuni in condizioni gravissime. L’aereo, diretto a Honolulu, era carico di carburante e trasportava tre membri d’equipaggio, tutti morti. Le fiamme hanno avvolto l’area vicino all’aeroporto.
Prossimi video
Stati Uniti, Mamdani eletto sindaco di New York
Mondo
Kentucky, aereo UPS precipita a Louisville: morti e feriti
Mondo
Elezioni NY, vince Mamdani: è il primo sindaco musulmano
Mondo
SkyTg24 Mondo, 30 anni dall'omicidio di Yitzhak Rabin
Mondo
Mamdani nuovo sindaco New York: "Trump, per uno di noi dovrà passare su tutti noi"
Mondo
Mamdani: "Sono musulmano, socialista e rifiuto di scusarmi"
Mondo
Usa, Mamdami: "New York mostra come si può sconfiggere Trump". VIDEO
Mondo