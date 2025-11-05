Kentucky, aereo UPS precipita a Louisville: morti e feriti

Un aereo cargo della UPS è precipitato a Louisville, in Kentucky, poco dopo il decollo, esplodendo in una palla di fuoco. Il governatore Andy Beshear ha confermato almeno tre morti e undici feriti, alcuni in condizioni gravissime. L’aereo, diretto a Honolulu, era carico di carburante e trasportava tre membri d’equipaggio, tutti morti. Le fiamme hanno avvolto l’area vicino all’aeroporto.