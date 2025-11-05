Incidente aereo cargo in Kentucky: le immagini CCTV

Un aereo cargo della UPS si è schiantato dopo il decollo dall’aeroporto di Louisville, in Kentucky, causando sette morti e undici feriti a terra. Le fiamme hanno colpito un’area industriale vicina, costringendo a sospendere i voli per tutta la notte
