Incidente aereo cargo in Kentucky: le immagini CCTV

Mondo

Un aereo cargo della UPS si è schiantato dopo il decollo dall’aeroporto di Louisville, in Kentucky, causando sette morti e undici feriti a terra. Le fiamme hanno colpito un’area industriale vicina, costringendo a sospendere i voli per tutta la notte

