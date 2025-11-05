Gaza, palestinesi in attesa di cibo a Khan Younis

A Khan Younis, nella zona di al-Mawasi, i palestinesi si sono radunati davanti a una mensa popolare in attesa di ricevere cibo. Secondo il Programma Alimentare Mondiale (WFP), la Striscia di Gaza sta ricevendo solo la metà della quantità di cibo necessaria. La maggior parte dei camion che trasportano aiuti umanitari non raggiunge ancora le proprie destinazioni a causa delle restrizioni israeliane.
