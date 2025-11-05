Sull'isola francese di Oléron un automobilista di 35 anni ha investito pedoni e ciclisti ferendo almeno nove persone. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e fermato dalla polizia. La Procura ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.
Prossimi video
Francia, investe 10 pedoni al grido di 'Allahu Akbar'
Mondo
Elezioni Usa, Trump: "Democratici favoriti da Shutdown"
Mondo
Gaza, palestinesi in attesa di cibo a Khan Younis
Mondo
Tutti gli avvistamenti di droni sugli aeroporti europei
Mondo
Il Giappone schiera esercito contro gli attacchi degli orsi
Mondo
David Beckham nominato Cavaliere da re Carlo III
Mondo
Australia, la Superluna più grande del 2025 illumina Sydney
Mondo