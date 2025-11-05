Offerte Sky
Francia, investe 10 pedoni al grido di 'Allahu Akbar'

Mondo

Sull'isola francese di Oléron un automobilista di 35 anni ha investito pedoni e ciclisti ferendo almeno nove persone. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e fermato dalla polizia. La Procura ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.

