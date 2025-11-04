Al Grand Egyptian Museum del Cairo si apre per la prima volta la Galleria di Tutankhamon. Esposti oltre 5.000 reperti del celebre faraone, tra cui la maschera d’oro, il trono e i carri reali, riuniti sotto un unico tetto a più di un secolo dalla scoperta della tomba da parte di Howard Carter. L’inaugurazione segna la conclusione di vent’anni di lavori e difficoltà, dal caos politico alla pandemia
Prossimi video
Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3
Mondo
Nepal, morti cinque alpinisti italiani
Mondo
Terre rare: cosa sono e perché l'export cinese in Ue è salvo
Mondo
Tomba di Tutankhamon esposta al Grand Egyptian Museum
Mondo
Gaza, la storia di Mahmoud, che ha perso la vista per le torture in carcere
Mondo
Dick Cheney, morto l'ex vicepresidente Usa a 84 anni
Mondo
Filippine, tifone Kalmaegi: 4 morti e migliaia di sfollati
Mondo