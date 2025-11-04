Offerte Sky
Tomba di Tutankhamon esposta al Grand Egyptian Museum

Al Grand Egyptian Museum del Cairo si apre per la prima volta la Galleria di Tutankhamon. Esposti oltre 5.000 reperti del celebre faraone, tra cui la maschera d’oro, il trono e i carri reali, riuniti sotto un unico tetto a più di un secolo dalla scoperta della tomba da parte di Howard Carter. L’inaugurazione segna la conclusione di vent’anni di lavori e difficoltà, dal caos politico alla pandemia

