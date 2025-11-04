Texas, treno travolge camion su binari: nessun ferito

Il 4 novembre un treno ha travolto un camion carico di auto a Schertz, in Texas, dopo che il conducente ha tentato di attraversare un passaggio a livello. Il veicolo è rimasto bloccato sui binari e l’impatto ha spinto la cabina per oltre 45 metri. Nessuno è rimasto ferito e il treno non è deragliato. La polizia ha chiuso l’incrocio per sei ore per le indagini.
