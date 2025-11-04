Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3

Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell’Afghanistan, vicino a Mazar-i-Sharif, causando almeno 27 morti e quasi mille feriti. Centinaia di abitazioni sono crollate, mentre i soccorritori affrontano difficoltà enormi tra strade distrutte e mancanza di mezzi
