Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3

Mondo

Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell’Afghanistan, vicino a Mazar-i-Sharif, causando almeno 27 morti e quasi mille feriti. Centinaia di abitazioni sono crollate, mentre i soccorritori affrontano difficoltà enormi tra strade distrutte e mancanza di mezzi

Prossimi video

Terremoto in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3

Mondo

Nepal, morti cinque alpinisti italiani

Mondo

Terre rare: cosa sono e perché l'export cinese in Ue è salvo

Mondo

Tomba di Tutankhamon esposta al Grand Egyptian Museum

Mondo

Gaza, la storia di Mahmoud, che ha perso la vista per le torture in carcere

Mondo

Dick Cheney, morto l'ex vicepresidente Usa a 84 anni

Mondo