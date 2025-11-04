Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Charlotte: il ragno robot che stampa case in 3D

Mondo

Combinando la robotica con la stampa 3D, un prototipo di robot semi-autonomo simile a un ragno chiamato Charlotte potrebbe rivoluzionare l'edilizia sulla Terra e, un giorno, persino sulla Luna, affermano i suoi sviluppatori.

Prossimi video

Cagliari, scoperta piantagione di marijuana: 6 arresti

Mondo

Charlotte: il ragno robot che stampa case in 3D

Mondo

Sydney, scontri e arresti fuori all'Expo della difesa

Mondo

Proteste Serbia, madre in sciopero della fame

Mondo

Filippine, tifone Kalmaegi: case sommerse a Cebu

Mondo

Texas, treno travolge camion su binari: nessun ferito

Mondo