Combinando la robotica con la stampa 3D, un prototipo di robot semi-autonomo simile a un ragno chiamato Charlotte potrebbe rivoluzionare l'edilizia sulla Terra e, un giorno, persino sulla Luna, affermano i suoi sviluppatori.
Prossimi video
Cagliari, scoperta piantagione di marijuana: 6 arresti
Mondo
Charlotte: il ragno robot che stampa case in 3D
Mondo
Sydney, scontri e arresti fuori all'Expo della difesa
Mondo
Proteste Serbia, madre in sciopero della fame
Mondo
Filippine, tifone Kalmaegi: case sommerse a Cebu
Mondo
Texas, treno travolge camion su binari: nessun ferito
Mondo
Filippine, il tifone Kalmaegi provoca gravi inondazioni
Mondo