Cagliari, scoperta piantagione di marijuana: 6 arresti

Il 4 novembre i carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno scoperto sette serre con oltre 9.000 piante di marijuana in un’area agricola di Monastir. Sei persone, tra 21 e 42 anni, sono state arrestate per produzione e detenzione di stupefacenti. Durante il blitz sono stati sequestrati anche 90 chili di infiorescenze e oltre 8 chili di derivati. Tutti gli arrestati sono stati trasferiti in carcere.