Brasile, Principe William gioca a beach volley a Copacabana

Il 3 novembre il principe William ha giocato a beach volley sulla spiaggia di Copacabana durante la sua visita in Brasile. È nel Paese per la cerimonia del premio ambientale Earthshot, in programma il 5 novembre. L’evento precede di pochi giorni il vertice ONU sul clima COP30. Tra gli ospiti attesi anche Kylie Minogue e Gilberto Gil.
