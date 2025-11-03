Offerte Sky
Afghanistan, terremoto magnitudo 6.3: oltre 20 morti

Mondo

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito la città di Mazar-e Sharif, nel nord dell'Afghanistan, uccidendo oltre 20 persone e ferendone più di 300. Il sisma ha distrutto parte del santuario della città e della storica Moschea Blu del Paese.

