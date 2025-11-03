Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Shein, Francia minaccia blocco dopo scandalo sex doll

Mondo

Parigi ha avvertito Shein che potrebbe essere bandita dal mercato francese se riprenderà la vendita di sex doll con sembianze infantili. Il ministro delle Finanze Roland Lescure ha definito “inaccettabile” l’accaduto, dopo che il sito è stato segnalato dalle autorità. La commissaria per l’infanzia Sara El Hairy ha chiesto sanzioni contro gli acquirenti. Lo scandalo esplode a pochi giorni dall’apertura del negozio Shein al BHV di Parigi.

Prossimi video

Lahore città più inquinata al mondo: aria irrespirabile

Mondo

Shein, Francia minaccia blocco dopo scandalo sex doll

Mondo

Gaza, fame e pioggia tra le macerie: la tregua resta fragile

Mondo

Pokrovsk sotto assedio: Mosca punta al controllo del Donetsk

Mondo

Terremoto in Afghanistan, danneggiata mosche blu

Mondo

Ucraina, attacco aereo russo a Rodynske

Mondo