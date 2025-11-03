Shein, Francia minaccia blocco dopo scandalo sex doll

Parigi ha avvertito Shein che potrebbe essere bandita dal mercato francese se riprenderà la vendita di sex doll con sembianze infantili. Il ministro delle Finanze Roland Lescure ha definito “inaccettabile” l’accaduto, dopo che il sito è stato segnalato dalle autorità. La commissaria per l’infanzia Sara El Hairy ha chiesto sanzioni contro gli acquirenti. Lo scandalo esplode a pochi giorni dall’apertura del negozio Shein al BHV di Parigi.