La tensione è aumentata domenica 2 novembre fuori dal parlamento serbo, quando centinaia di manifestanti si sono radunati per sostenere Dijana Hrka, madre di una delle vittime del crollo del tetto della stazione ferroviaria di Novi Sad
Prossimi video
India, lanciato con successo satellite per le comunicazioni
Mondo
Proteste a Belgrado, scontri tra manifestanti e polizia
Mondo
Afghanistan, terremoto magnitudo 6.3: oltre 20 morti
Mondo
Tensioni Venezuela-Usa, Trump: “Maduro? Ha i giorni contati”
Mondo
Afghanistan, sisma di magnitudo 6.3 causa diverse vittime
Mondo
Trump intervistato da CBS: "Maduro ha i giorni contati"
Mondo
Papa: memoria non ricordo del passato, ma speranza
Mondo