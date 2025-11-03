Pokrovsk, nodo strategico nel Donetsk, in Ucraina, è quasi accerchiata dalle forze russe. La città, svuotata dai civili, è cruciale per i rifornimenti ucraini ora interrotti da droni e unità d’infiltrazione. La conquista della città darebbe a Mosca una vittoria simbolica e tattica. Kiev resiste, ma il rischio di accerchiamento cresce mentre Sloviansk e Kramatorsk restano i bastioni principali.
Prossimi video
Gaza, fame e pioggia tra le macerie: la tregua resta fragile
Mondo
Pokrovsk sotto assedio: Mosca punta al controllo del Donetsk
Mondo
Terremoto in Afghanistan, danneggiata mosche blu
Mondo
Ucraina, attacco aereo russo a Rodynske
Mondo
Filippine, evacuazioni in corso per la tempesta Kalmaegi
Mondo
India, lanciato con successo satellite per le comunicazioni
Mondo
Proteste a Belgrado, scontri tra manifestanti e polizia
Mondo