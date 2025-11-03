Pokrovsk sotto assedio: Mosca punta al controllo del Donetsk

Pokrovsk, nodo strategico nel Donetsk, in Ucraina, è quasi accerchiata dalle forze russe. La città, svuotata dai civili, è cruciale per i rifornimenti ucraini ora interrotti da droni e unità d’infiltrazione. La conquista della città darebbe a Mosca una vittoria simbolica e tattica. Kiev resiste, ma il rischio di accerchiamento cresce mentre Sloviansk e Kramatorsk restano i bastioni principali.