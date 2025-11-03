Offerte Sky
Lahore città più inquinata al mondo: aria irrespirabile

Mondo

Lahore è stata dichiarata la città più inquinata al mondo dall’ente certificatore della qualità dell’aria IQAir. La fitta coltre di smog ha paralizzato la vita quotidiana, causando problemi respiratori e chiusure scolastiche. Le autorità locali puntano sul rimboschimento per reagire all’emergenza. Il progetto “Ring Forestation” prevede la piantumazione di 2,1 milioni di alberi lungo 113 km intorno alla città per mitigare la situazione.

