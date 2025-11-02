Serbia, madre in sciopero della fame per incidente Novi Sad

A Belgrado la madre di una vittima dell’incidente di Novi Sad, dove nel 2024 il crollo del tetto della stazione ferroviaria ha provocato 16 morti, ha iniziato lo sciopero della fame. La donna è stata applaudita e abbracciata dai suoi sostenitori mentre allestiva una tenda al di fuori del Parlamento serbo.
