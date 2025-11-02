Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Londra, accoltellamento su treno: nove feriti gravi

Mondo

Un treno partito da Doncaster e diretto a Londra King’s Cross è stato teatro di un grave episodio di violenza nell’Inghilterra orientale. Nei pressi di Cambridge, due uomini hanno aggredito i passeggeri, ferendone nove. Il convoglio si è fermato a Huntingdon, dove la polizia ha arrestato i sospetti e avviato un’indagine con il supporto dell’antiterrorismo

Prossimi video

Città del Messico celebra il Día de Muertos con la Catrina

Mondo

Londra, accoltellamento su treno: nove feriti gravi

Mondo

Usa-Venezuela, Media: portaaerei Ford verso Mar dei Caraibi

Mondo

Guerra Ucraina, la battaglia di Pokrovsk

Mondo

Proteste Serbia, un anno fa il crollo pensilina uccise 16 persone

Mondo

Furto Louvre, rilasciate due persone, fermate tre

Mondo