Londra, accoltellamento su treno: nove feriti gravi

Un treno partito da Doncaster e diretto a Londra King’s Cross è stato teatro di un grave episodio di violenza nell’Inghilterra orientale. Nei pressi di Cambridge, due uomini hanno aggredito i passeggeri, ferendone nove. Il convoglio si è fermato a Huntingdon, dove la polizia ha arrestato i sospetti e avviato un’indagine con il supporto dell’antiterrorismo