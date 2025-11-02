Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libano, funerali per combattenti Hezbollah uccisi da Israele

Mondo

A Nabatieh, in Libano, centinaia di persone hanno preso parte ai funerali di cinque membri di Hezbollah uccisi dai recenti attacchi aerei israeliani. Le bare degli uomini sono state avvolte nella bandiera di Hezbollah, mentre i presenti hanno lanciato petali e cantato cori contro Israele.

Prossimi video

Serbia, madre in sciopero della fame per incidente Novi Sad

Mondo

Libano, funerali per combattenti Hezbollah uccisi da Israele

Mondo

Guerra Ucraina, droni russi contro Odessa: due morti

Mondo

Gaza, Netanyahu: elimineremo sacche resistenza di Hamas

Mondo

Nigeria, Trump minaccia intervento militare per evitare uccisione cristiani

Mondo

Striscia di Gaza, Croce Rossa cerca corpi ostaggi israeliani

Mondo