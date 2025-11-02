Libano, funerali per combattenti Hezbollah uccisi da Israele

A Nabatieh, in Libano, centinaia di persone hanno preso parte ai funerali di cinque membri di Hezbollah uccisi dai recenti attacchi aerei israeliani. Le bare degli uomini sono state avvolte nella bandiera di Hezbollah, mentre i presenti hanno lanciato petali e cantato cori contro Israele.
