Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, droni russi contro Odessa: due morti

Mondo

In Ucraina l’esercito russo ha lanciato un attacco con droni contro la regione di Odessa che ha provocato la morte di almeno due persone. L’esplosione ha causato un incendio che ha avvolto cinque camion, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Prossimi video

Guerra Ucraina, droni russi contro Odessa: due morti

Mondo

Gaza, Netanyahu: elimineremo sacche resistenza di Hamas

Mondo

Nigeria, Trump minaccia intervento militare per evitare uccisione cristiani

Mondo

Striscia di Gaza, Croce Rossa cerca corpi ostaggi israeliani

Mondo

Israele ricorda Yitzhak Rabin a 30 anni dall’assassinio

Mondo

Giamaica, bilancio drammatico dopo l’uragano Melissa

Mondo