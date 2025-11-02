In Ucraina l’esercito russo ha lanciato un attacco con droni contro la regione di Odessa che ha provocato la morte di almeno due persone. L’esplosione ha causato un incendio che ha avvolto cinque camion, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.
Prossimi video
Guerra Ucraina, droni russi contro Odessa: due morti
Mondo
Gaza, Netanyahu: elimineremo sacche resistenza di Hamas
Mondo
Nigeria, Trump minaccia intervento militare per evitare uccisione cristiani
Mondo
Striscia di Gaza, Croce Rossa cerca corpi ostaggi israeliani
Mondo
Israele ricorda Yitzhak Rabin a 30 anni dall’assassinio
Mondo
Giamaica, bilancio drammatico dopo l’uragano Melissa
Mondo
Guerra in Ucraina, Peskov: non urgente incontro fra Putin e Trump per fine conflitto
Mondo