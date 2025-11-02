Città del Messico celebra il Día de Muertos con la Catrina

A Città del Messico migliaia di persone, locali e turisti, hanno partecipato alla tradizionale parata del Día de Muertos. Il corteo ha attraversato il Paseo de la Reforma fino allo Zócalo, tra fiori d’arancio, costumi preispanici e figure della cultura pop. La Catrina, icona nata nel Novecento per ironizzare sull’élite coloniale, è tornata protagonista della festa
