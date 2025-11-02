Argentina, a Buenos Aires parata Pride contro odio

Migliaia di persone hanno sfilato nel centro di Buenos Aires per la 34ª edizione della parata Pride. Sotto lo slogan “Contro l’odio e la violenza. Più orgoglio e unità”, la marcia ha raggiunto il Congresso nazionale aprendo la Settimana dell’Orgoglio. Gli organizzatori denunciano l’aumento dei crimini d’odio contro la comunità LGBTQ+ durante la presidenza Milei