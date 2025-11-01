Offerte Sky
Vietnam, Hoi An si riprende dopo le inondazioni record

Mondo

A Hoi An, patrimonio UNESCO, i residenti hanno iniziato a ripulire le strade invase dal fango dopo giorni di piogge torrenziali. Case e negozi sono stati gravemente danneggiati e l’acqua ha raggiunto livelli mai visti. I cittadini cercano di riaprire le attività per accogliere i turisti. Le alluvioni hanno causato 29 morti e cinque dispersi nel Vietnam centrale, dove si temono nuove piogge intense.

