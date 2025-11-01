Serbia, studenti in marcia per anniversario Novi Sad

Migliaia di studenti si sono riuniti a Novi Sad alla vigilia dell’anniversario del crollo del tetto della stazione, che un anno fa causò 16 morti. L’evento ha dato origine a un movimento di protesta contro il presidente Aleksandar Vucic. I manifestanti chiedono elezioni anticipate e la fine del suo lungo dominio politico. È prevista una commemorazione con 16 minuti di silenzio.