Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serbia, studenti in marcia per anniversario Novi Sad

Mondo

Migliaia di studenti si sono riuniti a Novi Sad alla vigilia dell’anniversario del crollo del tetto della stazione, che un anno fa causò 16 morti. L’evento ha dato origine a un movimento di protesta contro il presidente Aleksandar Vucic. I manifestanti chiedono elezioni anticipate e la fine del suo lungo dominio politico. È prevista una commemorazione con 16 minuti di silenzio.

Prossimi video

Serbia, studenti in marcia per anniversario Novi Sad

Mondo

Perù, sfilata di cani in costume per Halloween a Lima

Mondo

Vietnam, Hoi An si riprende dopo le inondazioni record

Mondo

Skytg24 Mondo, la puntata del 31.10.2025

Mondo

Cina, lanciata la missione spaziale Shenzhou-21

Mondo

Raid Usa in Venezuela, Trump smentisce voci di stampa

Mondo