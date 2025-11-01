Offerte Sky
Perù, sfilata di cani in costume per Halloween a Lima

Mondo

A Lima, nel quartiere di Magdalena, i cani sono stati protagonisti di una sfilata di Halloween tra costumi da pirati, api e supereroi. L’evento, organizzato dal comune, ha coinvolto 30 rifugi e oltre 80 animali in cerca di adozione. Non sono mancati momenti comici sul palco. L’iniziativa ha voluto unire divertimento e sensibilizzazione contro l’abbandono.

