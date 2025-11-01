Offerte Sky
India, calca in un tempio per festa religiosa: vittime

Mondo

In India la calca in un tempio nello stato dell'Andhra Pradesh ha provocato la morte di diverse persone e numerosi feriti. La ressa si è verificata in occasione della festa indù di Ekadashi, durante la quale oltre 25mila fedeli si sono accalcati nel tempio Sri Venkateswara Swamy, che ha una capienza di sole 2mila persone.

