FL Brasile, funerale vittime raid nelle favelas

A Rio de Janeiro residenti e attivisti hanno marciato attraverso la favela di Vila Cruzeiro per protestare contro l’incursione della polizia nel quartiere. Le autorità hanno svolto un’operazione contro la gang di narcotrafficanti Comando Vermelho causando la morte di almeno 121 persone.
