Halloween 2025, "dolcetto o scherzetto" con Donald e Melania Trump

"Dolcetto o scherzetto"? Donald Trump e la First Lady Melania escono dalla Casa Bianca sulle note di Thriller per partecipare a un evento per Halloween al quale partecipano anche la famiglie dei funzionari dell'amministrazione, inclusa la portavoce Karoline Leavitt con marito e il figlio e il consigliere Stephen Miller

Casa Bianca addobbata con fantasmi, dinosauri, le gemelle di Shining e decine di zucche lungo il porticato dell'edificio. Il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno accolto i figli dei membri dello staff e altri ospiti per il tradizionale "dolcetto o scherzetto" delle celebrazioni annuali di Halloween.

I Trump hanno distribuito barrette di cioccolato ai bambini che facevano la fila con i genitori, tenendo in mano sacchetti per il "dolcetto o scherzetto" con il marchio della Casa Bianca. In sottofondo, le note del celeberrimo brano di Michael Jackson "Thriller".