Ucraina, droni attaccano centrale elettrica Oryol in Russia

La città russa di Oryol ha limitato la fornitura di riscaldamento e acqua calda ai propri cittadini dopo che dei droni ucraini hanno colpito una conduttura di una centrale elettrica locale. Le telecamere a circuito chiuso della zona hanno ripreso il momento dell’esplosione.

