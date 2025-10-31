Polonia: rivive l’antico rito “Dziady”, l’Halloween polacco

A Sopot, sulla costa polacca, centinaia di persone hanno celebrato “Dziady”, antico rito slavo che onora gli antenati e precede Ognissanti. I partecipanti, con torce e maschere tradizionali, hanno invocato gli spiriti intorno a un grande falò. Il fuoco simboleggia luce e guida per i defunti, mentre le maschere li proteggono. Il rito, spiegano gli organizzatori, serve a ringraziare e riconnettersi con chi non c’è più. Il rito, spiegano gli organizzatori, serve a ringraziare e riconnettersi con chi non c’è più
