Francia, coniata moneta da 2 euro per riapertura Notre-Dame

Mondo

La Monnaie de Paris ha emesso 20 milioni di monete da 2 euro dedicate a Notre-Dame, in occasione della riapertura della cattedrale restaurata dopo l’incendio del 2019. Il disegno mostra la celebre finestra a rosa e i dettagli gotici dell’edificio. Le monete entreranno in circolazione in tutta l’Eurozona. Versioni da collezione, tra 12 e 25 euro, sono in vendita al museo e online.

