Cisgiordania, 15enne ucciso durante un raid israeliano

Un ragazzo palestinese di 15 anni, Yamen Hamed, sarebbe morto dopo essere stato colpito dai soldati israeliani durante un raid a Silwad, vicino Ramallah, il 30 ottobre. Lo riferisce il ministero della Sanità palestinese. Il giovane sarebbe deceduto in ospedale per le ferite riportate. L’esercito israeliano non ha commentato la notizia. Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 sono centinaia le vittime in Cisgiordania.