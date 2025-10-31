Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cisgiordania, 15enne ucciso durante un raid israeliano

Mondo

Un ragazzo palestinese di 15 anni, Yamen Hamed, sarebbe morto dopo essere stato colpito dai soldati israeliani durante un raid a Silwad, vicino Ramallah, il 30 ottobre. Lo riferisce il ministero della Sanità palestinese. Il giovane sarebbe deceduto in ospedale per le ferite riportate. L’esercito israeliano non ha commentato la notizia. Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 sono centinaia le vittime in Cisgiordania.

Prossimi video

Test nucleari, gli esperti: "Se infranto tabù dei test, la Cina potrebbe essere avvantaggiata"

Mondo

El Salvador, lago Suchitlán invaso dalla “peste verde”

Mondo

Cisgiordania, 15enne ucciso durante un raid israeliano

Mondo

Timeline, i nuovi attacchi di Israele a Gaza

Mondo

Timeline, il presidente americano Trump in Asia

Mondo

Ucraina, droni attaccano centrale elettrica Oryol in Russia

Mondo