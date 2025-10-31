Offerte Sky
Allagamenti a New York tra Brooklyn, Bronx e Queens

Mondo

A New York un’ondata di maltempo improvvisa ha colpito soprattutto le zone di Brooklyn, Queens e Bronx provocando gravi disagi. Gli abitanti hanno ripreso l’allagamento di un supermercato e le profonde pozze d’acqua lungo la West Side Highway.

Allagamenti a New York tra Brooklyn, Bronx e Queens

