Uragano Melissa, Giamaica devastata: le immagini dei droni

Il 29 ottobre le autorità giamaicane hanno confermato quattro vittime dopo l’arrivo dell’uragano Melissa, il più potente mai registrato sull’isola. I corpi sono stati trovati a St. Elizabeth, trascinati via dalle inondazioni. Le immagini dei droni mostrano alberi sradicati e case distrutte. Melissa, inizialmente di categoria 5 con venti a 298 km/h, è stata poi declassata a categoria 2. L’uragano ha poi attraversato le Bahamas portando piogge torrenziali, venti forti e mareggiate. Ora si muove verso nord-est come tempesta di categoria 1. L’allerta resta alta anche per Turks e Caicos e per le isole Bermuda.