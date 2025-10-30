Uragano Melissa, vento forte e mareggiate alle Bahamas

L’uragano Melissa ha attraversato le Bahamas con piogge torrenziali, venti violenti e forti mareggiate. Il governo ha evacuato 1.500 persone, una delle operazioni più imponenti di sempre. Allerta anche per Turks e Caicos e Bermuda
