Uragano Melissa, vento forte e mareggiate alle Bahamas

Mondo

L’uragano Melissa ha attraversato le Bahamas con piogge torrenziali, venti violenti e forti mareggiate. Il governo ha evacuato 1.500 persone, una delle operazioni più imponenti di sempre. Allerta anche per Turks e Caicos e Bermuda

