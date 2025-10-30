Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serbia, la marcia degli studenti da Belgrado a Novi Sad

Mondo

Centinaia di studenti serbi hanno marciato da Belgrado a Novi Sad, un anno dopo il crollo del tetto della stazione ferroviaria

Prossimi video

Furto Louvre, fermati altri cinque sospettati

Mondo

Paesi Bassi, i liberal frenano la destra di Wilders

Mondo

Sefcovic: "Accordo di luglio sui dazi ha portato de-escalation"

Mondo

Serbia, la marcia degli studenti da Belgrado a Novi Sad

Mondo

Croazia, dal 2026 torna il servizio di leva obbligatorio

Mondo

Gli abitanti di Taiwan: "L'incontro Trump-Xi non farà alcuna differenza"

Mondo