Serbia, la marcia degli studenti da Belgrado a Novi Sad

Centinaia di studenti serbi hanno marciato da Belgrado a Novi Sad, un anno dopo il crollo del tetto della stazione ferroviaria
