Sefcovic: "Accordo di luglio sui dazi ha portato de-escalation"

Commissario Ue Sefcovic a Sky Tg24: "Accordo di luglio su dazi ha portato de-escalation"

Mondo

Il commissario Ue al Commercio parla di una "ripresa positiva dell'attività commerciale" tra Ue e Usa dopo l'intesa di luglio".  Ma aggiunge: "Questo non è un lavoro finito", "vogliamo che ci siano dei dazi più bassi su prodotti importanti come il vino, gli alcolici, i medicinali"

"Credo che questo accordo che è stato raggiunto a fine luglio abbia portato una prevedibilità e una stabilità e ci sia stata una de-escalation delle tensioni nelle relazioni commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti e credo che abbiamo potuto vedere anche una ripresa positiva dell'attività commerciale". Così il commissario Ue al Commercio ai microfoni di Sky Tg24 Maros Sefcovic. "Naturalmente - prosegue Sefcovic - so bene che questo non è un lavoro finito, terminato, perché chiaramente abbiamo una lunga lista di altre cose. Vogliamo che ci siano dei dazi più bassi su prodotti importanti come il vino, gli alcolici, i medicinali". 

