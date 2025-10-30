Sefcovic: "Accordo di luglio sui dazi ha portato de-escalation"

"Credo che questo accordo che è stato raggiunto a fine luglio abbia portato una prevedibilità e una stabilità e ci sia stata una de-escalation delle tensioni nelle relazioni commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti e credo che abbiamo potuto vedere anche una ripresa positiva dell'attività commerciale". Così il commissario Ue al Commercio ai microfoni di Sky Tg24 Maros Sefcovic. "Naturalmente - prosegue Sefcovic - so bene che questo non è un lavoro finito, terminato, perché chiaramente abbiamo una lunga lista di altre cose. Vogliamo che ci siano dei dazi più bassi su prodotti importanti come il vino, gli alcolici, i medicinali".