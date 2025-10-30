Parigi, rapina al Museo del Louvre: altri cinque arresti

Sono 5 i nuovi fermi, fra i quali uno dei principali sospetti, nel quadro dell'inchiesta sul furto al museo del Louvre di 11 giorni fa, ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di Rtl.
