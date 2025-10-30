In risposta alla stagione dello smog, l'autorità regionale dei trasporti di Lahore ha intensificato le operazioni di controllo. “Quest'anno abbiamo adottato misure significative, tra cui l'imposizione di multe per un totale di circa 90 milioni di rupie a veicoli sovraccarichi, privi di certificati di idoneità alla guida o che emettevano fumi tossici”, ha spiegato il segretario dell’autorità regionale.
Prossimi video
Pakistan, multe fino a 4mila euro per combattere lo smog
Mondo
Uragano Melissa, vento forte e mareggiate alle Bahamas
Mondo
Uragano Melissa ai Caraibi: colpite Haiti e Bahamas
Mondo
Valencia, funerale di Stato per vittime alluvione del 2024
Mondo
Elezioni Paesi Bassi, testa a testa progressisti - destra
Mondo
Uragano Melissa, Giamaica devastata: le immagini dei droni
Mondo
Brasile, proteste dopo retata record con oltre 130 morti
Mondo