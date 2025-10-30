Pakistan, multe fino a 4mila euro per combattere lo smog

In risposta alla stagione dello smog, l'autorità regionale dei trasporti di Lahore ha intensificato le operazioni di controllo. “Quest'anno abbiamo adottato misure significative, tra cui l'imposizione di multe per un totale di circa 90 milioni di rupie a veicoli sovraccarichi, privi di certificati di idoneità alla guida o che emettevano fumi tossici”, ha spiegato il segretario dell’autorità regionale.