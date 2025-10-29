Washington, la High Heel Race celebra l'orgoglio LGBTQ+

Offerte Sky
Mondo

Nata nel 1987 come sfida goliardica tra amici, la High Heel Race di Washington è diventata un appuntamento iconico della comunità LGBTQ+. Ogni anno, centinaia di partecipanti in tacchi a spillo e abiti stravaganti sfilano per la Dupont Circle, trasformando la città in un carnevale di colori, ironia e libertà. L’evento, patrocinato dalle autorità locali, celebra la creatività e il diritto di essere se stessi, fondendo spettacolo, satira politica e impegno civile in una delle tradizioni più amate della capitale americana

