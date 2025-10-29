Offerte Sky
Uragano Melissa, Giamaica chiede aiuti internazionali

Mondo

Il 28 ottobre l’uragano Melissa ha colpito la Giamaica conventi fino a 295 km/h, distruggendo case e lasciando oltre 500.000 persone senza elettricità. Montego Bay e Kingston sono state investite da piogge torrenziali e mareggiate. St. Elizabeth è “sott’acqua”, secondo le autorità. È la prima volta - da quando esistono i monitoraggi per questo tipo di eventi - che l’isola subisce l’impatto diretto di un uragano di categoria 5. Il governo ha chiesto aiuti internazionali.

