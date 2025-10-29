Uomo paralizzato riceve chip Neuralink di Elon Musk

Alex Conley, affetto da lesione al midollo spinale, è stato il secondo paziente a sottoporsi a neurochirurgia e a ricevere l'impianto numero 1 di Neuralink (azienda di neurotecnologie fondata da Elon Musk) nell'ambito dello studio PRIME. Ora è anche arruolato nel progetto CONVOY, diventando la prima persona a utilizzare il dispositivo di interfaccia cervello-computer (BCI) per controllare un braccio robotico con il pensiero. Grazie a Neuralink e ai progressi ottenuti, Alex ora può guidare un braccio robotico che gli permette di accendere un interruttore della luce, aprire una porta o spostare qualcosa davanti a lui. Può semplicemente pensare di fare qualcosa con la mano, e il braccio robotico lo farà per lui. Insieme a Neuralink, Alex sta aprendo la strada al futuro dell'interazione cervello-computer.

"Mi sento in un certo senso onorato che mi abbiano scelto per realizzare il braccio robotico. Ci sono così tante persone che non hanno il sistema di supporto che ho io e anche solo un braccio robotico appoggiato sul lato della loro sedia rappresenta un altro passo verso l'indipendenza", ha commentato. "Prima vedevamo arrivare pazienti con lesioni al midollo spinale. Operavamo e stabilizzavamo il loro collo, poi li mandavamo in riabilitazione, e quella era la fine. Non c'era più niente che potessimo fare per loro. Uno dei motivi per cui sono così entusiasta di Neuralink è che finalmente possiamo dire ai pazienti che c'è qualcosa in più che possiamo fare per loro", ha detto Michael T. Lawton, Presidente e CEO di Barrow.