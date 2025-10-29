Raid israeliani su Gaza: decine di morti nonostante tregua

Il 29 ottobre nuovi raid israeliani hanno colpito Gaza City, uccidendo almeno 70 persone, secondo fonti locali. L’attacco è seguito alla morte di un soldato israeliano in uno scontro con miliziani palestinesi. Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato “attacchi pesanti”, mentre Hamas nega ogni responsabilità.