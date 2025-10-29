Everest, elicottero di soccorso si schianta a Lobouche

Un piccolo elicottero privato diretto a Lobuche, vicino al Campo Base dell'Everest, per soccorrere gli escursionisti bloccati, si è schiantato durante un tentativo di atterraggio. Gli operatori sul posto hanno ripreso l'elicottero riverso su un fianco dopo essere scivolato sulla neve.
