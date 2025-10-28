Offerte Sky
Papa Leone XIV: "Il mondo ha bisogno di riconciliazione"

Mondo

"Il mondo ha sete di pace: ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all'esibizione della forza e all'indifferenza per il diritto. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli!", ha detto il Papa alla cerimonia al Colosseo, insieme ai leader delle altre fedi cristiane. "La preghiera è una grande forza di riconciliazione. Chi non prega abusa della religione, persino per uccidere" - ha detto il pontefice. "Non parole gridate, non comportamenti esibiti, non slogan religiosi usati contro le creature di Dio. Abbiamo fede che la preghiera - ha sottolineato - cambi la storia dei popoli".

