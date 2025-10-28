Colosseo, Papa Leone XIV partecipa a preghiera per la pace

A Roma Papa Leone XIV e numerosi leader religiosi hanno preso parte a una preghiera per la pace al Colosseo. "Il mondo ha sete di pace", ha detto Papa Leone XIV alla folla radunata in piazza al di fuori dello storico anfiteatro. L’evento si è concluso con l'accensione di una candela da parte del Pontefice e dei religiosi presenti.
