Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colosseo, Papa Leone XIV partecipa a preghiera per la pace

Mondo

A Roma Papa Leone XIV e numerosi leader religiosi hanno preso parte a una preghiera per la pace al Colosseo. "Il mondo ha sete di pace", ha detto Papa Leone XIV alla folla radunata in piazza al di fuori dello storico anfiteatro. L’evento si è concluso con l'accensione di una candela da parte del Pontefice e dei religiosi presenti.

Prossimi video

Papa al Colosseo: "Basta guerre, mondo ha sete di pace"

Mondo

Colosseo, Papa Leone XIV partecipa a preghiera per la pace

Mondo

Eurobarometro, più della metà dei cittadini favorevole all'allargamento dell'Ue

Mondo

Processo Brigitte fake news, chiesti fino a 12 mesi di carcere

Mondo

Ucraina, Zelensky: "Abbiamo bisogno di aiuti dall'Ue per altri 2 o 3 anni"

Mondo

Proiettato tra macerie a Gaza film "La voce di Hind Rajab"

Mondo