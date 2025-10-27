Offerte Sky
La vita in Cisgiordania tra i check-point e le violenze dei coloni. Il reportage

Mondo

Nel reportage di Flavia Cappellini, la vita degli agricoltori della West Bank, vittime di frequenti attacchi, e di quei palestinesi di Gaza che, il 7 ottobre, non erano nella Striscia e che da allora non riescono a tornare a casa

Mentre a Gaza resiste tra mille difficoltà il fragile cessate il fuoco, in Cisgiordania si intensificano le violenze dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi. Nel reportage di Flavia Cappellini, la vita degli agricoltori della West Bank, vittime di frequenti attacchi, e di quei palestinesi di Gaza che, il 7 ottobre, non erano nella Striscia e che da allora non riescono a tornare a casa. 

